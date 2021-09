Thibau Nys in selectie voor WK: "Als het WK 160 kilometer lang is, dan kan ik er 159 met mijn ogen dicht rijden"

Thibau Nys haalde begin dit jaar de selectie voor het WK veldrijden niet, voor het WK op de weg zit hij er nu wel bij.

Het was een klein bommetje dat viel toen Thibau Nys in januari de selectie voor het WK veldrijden voor beloften niet haalde. Nu is hij er voor het WK op de weg in Leuven wel bij. “Dit was helemaal geen doel”, zegt Nys aan Het Nieuwsblad. “Tot ik goed begon te presteren en plots de vraag kwam. Zo'n kans kon ik dan ook niet laten liggen. Ook al blijft het veldrijden momenteel nog de prioriteit.”

Het parcours in Leuven is ideaal voor Nys. “Als het WK 160 kilometer lang is, dan kan ik er 159 met mijn ogen dicht rijden. Het ligt echt op mijn trainingswegen. Dat gaat een kick geven.”

Wat we van Nys mogen verwachten is niet meteen duidelijk. “Ik kan de concurrentie moeilijk inschatten. Ik bots er zowel op pure beloften als op World Tourrenners, die net de Vuelta gereden hebben. Maar ik ga alleszins van mijn sterkte uitgaan en mijn eigen sprint niet onderschatten.”