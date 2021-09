📷 Lotto Soudal kondigt de komst van Europees kampioen aan

Alec Segaert pakte vanmorgen de Europese titel op het tijdrijden bij de junioren. Anderhalf uur later werd hij aangekondigd voor volgend seizoen bij Lotto Soudal.

“We kijken er naar uit om samen te bouwen aan de toekomst, Alec”, schrijft Lotto Soudal bij het bericht.

Segaert rijdt op dit moment voor Gaverzicht-BE Okay. Volgend jaar maakt hij deel uit van de Lotto Soudal U23.

Stop the presses! 😃



We have some exciting news for you as brand new #EuroRoad21 junior Time Trial champion Alec Segaert will join the Lotto Soudal U23 team next year! 🙌



Looking forward to build the future together, Alec! 💪 pic.twitter.com/8OYVfgw0HP