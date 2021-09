Shari Bossuyt en Julie De Wilde in top tien in EK-tijdrit bij vrouwen beloften, geen maat op Italiaanse

De tijdrit van de vrouwen beloften was de eerste EK-koers van de dag, met Bossuyt en De Wilde die de Belgische eer verdedigden. Beiden deden het verdienstelijk en reden naar een toptienplaats. De Europese titel ging naar de Italiaanse Guazzini, die veruit de sterkste was.

De twee Belgische deelneemsters aan de tijdrit bij de U23 waren dus bij de beste tien: Bossuyt eindigde zevende, De Wilde achtste. Bossuyt legde de 22,4 kilometer zestien seconden sneller af dan haar landgenote. De Nederlandse Shirin van Anrooij positioneerde zich met haar tijd tussen beiden Belgische dames.

GLORIETOCHT VOOR GUAZZINI

Een medaille zat er dus niet in voor de Lage Landen. Die gingen naar Italië, dat er twee pakte, en naar Duitsland. Het werd een glorietocht in eigen land voor Vittoria Guazzini, die liefst 38 seconden sneller deed dan haar voornaamste belaagster, de Duitse Hannah Ludwig. Guazzini stak er dus torenhoog bovenuit.

Goud voor Guazzini, zilver voor Ludwig en het brons ging naar... Elena Pirrone. Dat maakte het Italiaanse feestje compleet. Of dit een voorbode is voor nog meer Italiaanse triomfen in Trento, met bijvoorbeeld Ganna bij de mannen, moet in de loop van de dag blijken.