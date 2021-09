Wout van Aert toch opgelucht nadat val hem sprintkans ontneemt: "Blij dat ik zelf geen fysieke schade heb opgelopen"

Wout van Aert maakte zich op voor een sprintkans in de Tour of Britain. Een valpartij vooraan in het peloton heeft er anders over beslist. Van Aert werd hierdoor opgehouden, terwijl zijn uitdager Hayter naar ritwinst en de leiderstrui spurtte.

"Ik ben vooral blij dat ik zelf geen fysieke schade heb opgelopen", reageerde een opgeluchte Wout van Aert achteraf. Met zijn positionering was oorspronkelijk weinig mis. "Ik zat voor mijn gevoel goed geplaatst in de laatste kilometer. Ik koos het wiel van Mark Cavendish. Het was wringen geblazen. Het wegdek was nat en dat zorgde er mede voor dat enkele renners onderuit gingen." ONNODIGE RISICO'S VERMIJDEN Van Aert zelf ging niet tegen het asfalt. "Ik kon nog net op tijd in de remmen knijpen en er voor zorgen dat ik zelf niet viel. Helaas verdwenen de sprintkansen na dit voorval direct als sneeuw voor de zon. De doelstelling was om de trui te verdedigen." Dat is niet gelukt. "Maar het allerbelangrijkste blijft om onnodige risico’s te vermijden." Uiteraard wachten er met het WK en Parijs-Roubaix nog veel belangrijkere doelen. "Met het oog op wat nog komen gaat, ben ik blij dat ik heelhuids aan de finish ben gekomen", besluit Van Aert.