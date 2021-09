Geen hoofdrol voor Belgische dames bij junioren, Duitse is de snelste in kopgroep van vijf

De meisjes junioren hadden al het voorbeeld van de wegrit van de jongens. De Belgische rensters Febe Jooris en Julia Grégoire stonden voor ons land aan de start. Voor hen was geen hoofdrol weggelegd, de Europese titel ging naar de Duitse Riedmann.

Net zoals in de wegrit bij de junioren heren, was het ook bij de dames niet zo makkelijk om uit het peloton weg te rijden. Bij de eerste passages aan het einde van een ronde werden er vooraan geen verschillen opgetekend. Wie kans wilde maken om voorop te blijven, moest sowieso in de finale haar kaarten op tafel gooien.

In die beslissende fase kwam het wel tot afscheiding. Op vijftien kilometer van de streep hadden de Italiaanse Barale en Ciabocco, de Russische Abaidullina en Ivanchenko, de Duitse Riedmann en de Franse Rayer een voorsprong van meer dan een halve minuut uitgebouwd. Nederland en Zwitserland deden het werk in de achtervolging.

ITALIË KAN NUMERIEKE MEERDERHEID NIET BENUTTEN

Abaidullina paste nog, de andere vijf aanvalsters konden wel sprinten voor de overwinning. Hoewel Italië met twee vooraan vertegenwoordig was, moest het toch de Europese titel aan Duitsland laten. Het ging vooral tussen Riedmann en Ciabocco. Riedmann haalde het. Rayer schonk Frankrijk nog de bronzen medaille.