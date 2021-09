Wout van Aert blijft winnen en is klaar om nog meer kansen grijpen: "Parcours op WK komt op veel vlakken overeen"

Wout van Aert heeft de smaak te pakken, het winnen gaat hem vlot af. Als hij dat straks op het WK ook kan doen, is het droomscenario compleet. In de Tour of Britain zit de kopman van Jumbo-Visma alvast aan drie overwinningen. En wie weet zit er nog meer in.

In de zesde etappe was het ook Van Aert die met een flukse tempoverhoging de finale opende. "Ik probeerde met die aanval de concurrentie te verrassen. Ik probeerde zo nog wat extra seconden goed te maken in het klassement. Uiteindelijk bleken alle concurrenten in mijn wiel te zitten. Daarna heb ik gewacht tot de slotkilometer."

Want uiteraard beschikt Van Aert ook nog altijd over zijn snelle sprint. "Ik zat goed gepositioneerd en had voldoende kracht in de benen om het af te maken. Het doet me veel deugd om mijn derde ritzege te boeken. Dit geeft weer een hoop extra vertrouwen en moraal in de aanloop naar de komende wedstrijden. Het parcours van het WK komt op veel vlakken overeen met dat van hier."

RESPECT VOOR TEGENSTANDER HAYTER

Ook met het klassement in de Tour of Britain zit Van Aert nog in zijn hoofd. "Ik ben Hayter nu tot op vier seconden genaderd. Veel zal afhangen van de bonificatieseconden. Wellicht kunnen we ook op andere momenten nog iets proberen. Met wat meer fortuin hadden we eerder deze week wellicht extra secondes kunnen pakken. Hayter is een sterke tegenstander die in een goede vorm steekt."

Hoe dan ook kan de Belgische kampioen zichzelf geen verwijten maken. "Ik weet van mezelf dat ik deze week geen mogelijkheid heb laten liggen. Ik ben klaar voor wat er nog komen gaat."