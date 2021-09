Entourage Van der Poel nog niet heel positief: "Nog een klein waterkansje" en "Alleen Roubaix rijden is nutteloos"

Wie had na die val op de Spelen kunnen denken dat hij Van der Poel nu nog altijd niet gekoerst zou hebben. Zondag gaat de Nederlander het wel doen, in de Antwerp Port Epic. Zijn entourage is eerder voorzichtig met het oog op een eventuele deelname aan het WK en Parijs-Roubaix.

Christophe Roodhooft hecht veel belang aan de test in de Antwerp Port Epic, zo blijkt in het radioprogramma Bureau Sport. "Het is nu: of het kan lukken, of het kan niet. Als het zondag echt niet gaat, zijn er niet veel andere opties meer. Als hij niet kan koersen, is het over en out."

© photonews

Hoe schat Roodhooft de kans in dat Mathieu er toch nog bij is op die twee grote afspraken die binnenkort op het programma staan? "Er is nog een klein waterkansje om iets te maken van het seizoen en bijvoorbeeld alsnog deel te nemen aan Parijs-Roubaix. Maar als het zondag niet gaat, dan is het simpel."

"Alleen als alles meezit, kan hij een verlengstuk aan zijn wegseizoen breien", is vader Adrie van der Poel realistisch in HLN. "Gaat het zondag nog niet, dan zou ik er in zijn plaats een streep door trekken", is de teneur bij hem dezelfde als bij Roodhooft."

"De rest gaat allemaal top zijn om om daar wat tegen te beginnen, moet je 110 procent in orde zijn. Enkel Roubaix rijden, is ook nutteloos. Wie goed is op het WK, zal ook één week later nog goed zijn. Er komt daarna ook niks meer. Als hij zondag geen positieve signalen krijgt, op de fiets, lijkt het me beter om de focus stilaan naar het veldrijden te verleggen", aldus Adrie van der Poel.