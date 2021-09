VOORBESCHOUWING: Kan Remco Evenepoel een gooi doen naar de Europese titel op de weg?

Een Europese titel tijdrijden heeft Remco Evenepoel al. Komt daar nu eentje op de weg bij? Hij zal zondag sowieso diep moeten gaan, maar het is wel een parcours dat hem moet liggen. En de conditie is in orde, dat heeft Evenepoel in de tijdrit bewezen.

Met een totale afstand van 179 kilometer is dit een vrij kort kampioenschap. Na een aanloop van ruim zeventig kilometer komen de renners op de lokale omloop in Trento, die acht keer zal moeten worden afgelegd. Tijdens dat eerste deel zal er geklommen worden op weg naar Candriai. Als er nog geen vroege vlucht weg is, zijn er aar zeker mogelijkheden voor de mannen die willen verrassen met een aanval van ver.

Dan moeten ze wel over goede klimmersbenen beschikken. In de lokale ronde is het klimmetje naar Povo minder steil, maar die moeten de renners dus wel acht keer over. De opeenvolging van de inspanningen zou naar het einde toe wel eens kunnen doorwegen. Na de laatste keer in Povo volgt er nog een dalende lijn en vlakke slotkilometers.

© photonews

Een type Evenepoel rekent er dus op dat het echt wel zwaar genoeg is om voordien al het verschil te maken en is ook gebaat bij een zware koers. De eerste wegritten wijzen er op dat een solo niet zo voor de hand ligt. Evenepoel zal dus ferm uit zijn pijp moeten komen wil hij de Europese titel bemachtigen. Hij heeft wel weer helemaal aangeknoopt met zijn betere vorm en moet op die klimmetjes zeker bij de beteren zijn.

Kanshebber is hij, topfavoriet niet. Dat lijkt Sonny Colbrelli eerder te zijn. De Italiaan maakte indruk met zijn eindzege in de Benelux Tour en werd ook tweede in de koninginnenrit. In de Tour de France reed Colbrelli al verbazend goed bergop. Als hij dat ook kan in de omgeving van Trento, zal hij moeilijk te kloppen zijn. Hij zal ook al met het WK in zijn gedachten zitten, maar kans op winst in een EK laat hij zeker zomaar niet liggen.

© photonews

Tadej Pogačar bleek tijdens de tijdrit nog niet de Pogačar uit de Tour te zijn, maar in de wegrit begint iedereen vanaf nul en het profiel van de wedstrijd biedt wel perspectief. Op de Olympische Spelen kwam Pogačar ook goed voor de dag in de wegrit. Iets wat de tweevoudige Tourwinnaar wil herhalen op Italiaanse bodem. Slovenië kan ook de sterke Mohorič uitspelen.

Er zijn nog heel wat andere podiumkandidaten, met het Franse duo Bardet-Cosnefroy, de Zwitser Mäder die uitstekend uit de Vuelta is gekomen en Almeida die ook de vorm heeft om het op lastig terrein goed te doen. Het EK is de eerste grote wedstrijd van Peter Sagan sinds de Tour, maar in principe is het voor hem net iets te lastig. Al weet je nooit. Nederland hoopt op een straffe toer van Bauke Mollema.

ONZE STERREN VOOR HET EK WIELRENNEN BIJ DE MANNEN:

*** Sonny Colbrelli

** João Almeida - Remco Evenepoel - Gino Mäder - Matej Mohorič

* Romain Bardet - Tadej Pogačar - Matteo Trentin