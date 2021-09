🎥 Prachtig! Cavendish met zoontje Casper op bezoek bij Wout van Aert in Tour of Britain

Met het oog op het WK wielrennen in Vlaanderen, is Wout van Aert aan een ijzersterke Tour of Britain bezig en ook daar heeft Van Aert veel fans.

Een van de grootste fans van Wout van Aert in het Verendigd Koninkrijk blijkt Casper Cavendish te zijn, zoon van Mark Cavendish. De sprinter van Deceuninck-Quick.Step kwam een kijkje nemen bij de ploegbus van Jumbo-Visma, op zoek naar Van Aert.

De Belgische kampioen was blijkbaar op de hoogte van de komst van Cavendish junior en dat het een grote fan was want hij had een gesigneerd truitje klaar voor hem. Op het einde bezegelen ze de deal met een schattige knuffel.