Yves Lampaert wint voor zijn zoontje Aloïs: "Dit geeft me veel vertrouwen voor de laatste koersen van het jaar"

Ongeveer een maand geleden werd Yves Lampaert vader van zijn zoontje Aloïs en nu wint hij al. Toeval? In elk geval is de ritzege van Lampaert in de Tour of Britain ook een opsteker richting het WK. Eindelijk werd hij zelf eens beloond.

"Het was een lange en zware rit, met veel wind, smalle wegen en klimmetjes", deed Lampaert zijn relaas. "We werkten goed samen in de ontsnapping en dit zorgde er voor dat we een grote voorsprong uitbouwden ten opzichte van het peloton. Het was belangrijk dat Davide Ballerini mee was. Het is ook dankzij hem dat ik de zege kon binnenhalen. We waren eerder in de week al een paar keer dicht bij de overwinning."

KALM GEBLEVEN IN SPRINT MET DRIE

Lampaert maakte de juiste keuzes in de finale. "In de laatste 15 kilometer begonnen de demarrages. Toen ik ging, kon enkel Jorgenson mijn versnelling beantwoorden. Toen Gibson erbij kwam, maakte dat de dingen wat ingewikkelder. Het is nooit gemakkelijk wanneer je meer dan één tegenstander in de gaten moet houden. Ik bleef kalm, ik kwam uit zijn wiel met 200 meter te gaan en voelde dat ik genoeg kracht in de benen had."

Uiteraard draagt Yves Lampaert zijn overwinning op aan zijn zoontje Aloïs. Ook is het een beloning voor de inspanningen gedurende het jaar. "Dit is speciaal voor mij, het is een zege die er al een tijdje zat aan te komen. Ik heb dit jaar in veel koersen voor de ploeg gewerkt en ik ben verheugd dat ik nu zelf de overwinning kon behalen. Dat geeft me veel vertrouwen voor de laatste koersen van het seizoen."