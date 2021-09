Deceuninck-Quick.Step gaat op zoek naar vierde opeenvolgende eindzege in Slovakije

Domineren, dat is het handelsmerk van Deceuninck-Quick.Step. Dat deed het voor de derde keer op rij in de Ronde van Slovakije bij de vorige editie in 2020. Jannik Steimle bezorgde de Wolfpack toen de eindzege. De Duitser mag dat dit jaar opnieuw proberen.

De Ronde van Slovakije gaat door van 15 tot 19 september en Deceuninck-Quick.Step vaardigt een ploeg af die ongetwijfeld weer mee zal doen voor de prijzen. "We zijn blij om naar deze altijd goed georganiseerde koers in Slovakije terug te keren", zegt Tom Steels, die stilstaat bij de wel heel korte tijdrit op dag 1. "Het is niet elke dag dat een rittenkoers start met een individuele tijdrit van 1,6 kilometer."

ROEIER/WIELRENNER KAN ZICH BEWIJZEN

Steels kijkt onder andere uit naar de prestatie in de tijdrit van Osborne, een roeier die nu als stagiair bij Deceuninck-Quick.Step de omschakeling naar het wielrennen wil maken. "We zijn benieuwd om te zien wat Jason Osborne daar kan doen, hij heeft een grote motor."

En wat met de rest van de rittenkoers? "Er zijn dan nog enkele mooie ritten in de loop van de week, op een parcours dat op en af gaat maar niet zo zwaar is, wat betekent dat de sprinters aardig wat kansen zullen krijgen. Michael Mørkøv zal de lead-out man zijn voor Alvaro Hodeg. Jannik Steimle is de titelverdediger en kan zich opnieuw mengen in de strijd om het algemeen klassement."