Eerste rit in Ronde van Luxemburg is afgewerkt: hoe ziet het algemeen klassement eruit?

De eerste rit zit erop in de Ronde van Luxemburg. De klassementsrenners konden zich meteen tonen met een pittige aankomst bergop. Uiteindelijk was Joao Almeida de sterkste in de openingsrit.

Deceuninck-Quick-Step boven in de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg. De Portugees Joao Almeida was namelijk de sterkste. Zo komt het jonge toptalent ook meteen aan de leiding in de rittenwedstrijd.

De Nederlander Bauke Mollema leek lang op weg naar de overwinning, maar Almeida ging er nog net over met een ultieme jump. Mollema werd tweede en hij is in het algemeen klassement dan ook de eerste achtervolger van Almeida. De derde plaats is dan weer voor Marc Hirschi.

De top 10 wordt verder aangevuldt met Champoussin, Quintana, Herrada, Gaudu, Vendrame en Pinot. Op de tiende plaats is de eerste landgenoot terug te vinden, want deze plaats is voor Kobe Goossens van Lotto Soudal.