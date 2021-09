Klassementsrenners moeten meteen wakker zijn: heel wat zware beklimmingen in eerste etappe Skoda-Tour de Luxembourg

In Luxemburg staat vandaag de eerste etappe van de Skoda-Tour de Luxembourg op het programma, maar er moet meteen al stevig geklommen worden. Zo staan er verschillende beklimmingen op het programma.

De klassementsrenners krijgen niet veel tijd om de Skoda-Tour de Luxembourg gewoon te worden. In de eerste etappe wordt er namelijk al veel van de favorieten verwacht met maar liefst vier zware beklimmingen.

Alsof dat nog niet genoeg is, gaat het ook aan de aankomst bergop, waardoor de klimmers vandaag dus kans maken op de overwinning. Wie grijpt meteen de macht in de Skoda-Tour de Luxembourg? Een antwoord krijgen we deze namiddag.