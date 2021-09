Ook Duitsland maakt selectie bekend voor het WK wielrennen: verschillende kanshebbers voor overwinning met Schachmann en Ackermann

Duitsland is één van de laatste landen met een selectie voor het WK wielrennen. Het land kan verschillende kaarten uitspelen, want ze hebben zowel Maximilian Schachmann als Pascal Ackermann in de selectie.

Duitsland heeft haar selectie rond voor het WK wielrennen op de weg. De Duitsers hebben verschillende kopmannen voor het wereldkampioenschap, want zowel Maximilian Schachmann als Pascal Ackermann zijn van de partij. Toch heeft het land ook nog andere kaarten die ze eventueel kunnen uitspelen. Volgens Het Laatste Nieuws is namelijk ook John Degenkolb van de partij. De andere namen zijn Nils Politt, Georg Zimmermann, Jonas Koch en Nikias Arndt. Tony Martin en Max Walscheid nemen de WK-tijdrit voor hun rekening.