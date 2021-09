Tim Wellens vol ambitie naar GP de Wallonie: "Koers die het team erg goed ligt"

Lotto Soudal wil scoren in de Grand Prix de Wallonie. Tim Wellens is één van de renners die op de zege mikt.

Het parcours ligt Tim Wellens als gegoten, maar ook voor enkele andere renners van Lotto Soudal. “De finale is misschien wat minder selectief dan toen ik won”, zegt Wellens op de website van de club. “Ook de kasseien zijn uit het parcours en door het schrappen van de Citadel, is de finish wat minder zwaar denk ik. De wedstrijd zal echter vroeg ontploffen en vermoedelijk wanneer we het lokale circuit betreden. Dan is het aan ons om aan te vallen er voor te zorgen dat we nooit moeten volgen.”

Wellens won in 2017 voor Lotto Soudal, de twee jaar ervoor had de wielerformatie ook al gescoord met Jens Debusschere en Tony Gallopin.

“De GP de Wallonie is een wedstrijd wat het team erg goed ligt. We wonnen de wedstrijd drie keer achter elkaar. Dit jaar hebben ook grote ambities en gaan we voor de winst. Met Andreas Kron, Tosh Van Der Sande en mijzelf hebben we drie potentiële winnaars in het team. Het is een wedstrijd en finish wat ons alle drie ligt.”

Al zijn de omstandigheden ook niet ideaal. “Mijn trainingen gingen de laatste dagen niet zoals ik wilde, maar ik voelde me goed in de Benelux Tour, dus ik verwacht met goede benen aan de start te staan”, besluit Wellens.