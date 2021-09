Wout Aert acht zich op ene WK-opdracht beter voorbereid dan op de andere

Wout van Aert is de grote Belgische hoop op WK-goud in eigen land. Van Aert heeft twee opdrachten tijdens dat WK en dus ook twee kansen om dat goud binnen te halen: de tijdrit en de wegrit. Op de wegrit is hij het best voorbereid.

Na de trainingen op het tijdritparcours werd er een persmoment ingelast waarop Wout van Aert vooruitblikte op het WK. Hecht hij aan één van de twee wedstrijden meer belang? "De wegrit is misschien toch wel iets belangrijker. Ik heb mij specifieker voorbereid op de wegrit dan op de tijdrit", zegt Van Aert. Ik start komende zondag met eerste plaats in gedachten Die keuze zal hij zich sowieso niet beklagen. "Ik denk dat het belangrijk is om af en toe keuzes te maken." Voor alle duidelijkheid: het betekent niet dat hij met minder ambitie begint aan het WK tijdrijden. "Ik steek natuurlijk wel in goede vorm. Ik start ook komende zondag met de eerste plaats in gedachten." Kan hij over de concurrentie al iets zeggen? "Het was voor mij een verrassing dat Küng sterker was dan Ganna op het EK." Daar was het Ganna die voor eigen volk reed. Zondag zal die eer weggelegd zijn voor Van Aert. "De fans kunnen ons enkel vleugels geven. We hebben genoeg ervaring om ons niet te vergalopperen."