Laatste etappe Ronde van Luxemburg staat op het programma: wie houdt Joao Almeida van eindwinst?

Vandaag rijden de renners in de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg van Mersch naar Luxemburg. Het is een parcours van bijna 184 kilometer en er moet opnieuw heel wat geklommen worden.

Het kan dus nog spannend worden in de strijd voor eindwinst, maar in de tijdrit van vrijdag heeft Joao Almeida een grote stap naar de eindoverwinning gezet. Zo heeft hij in het klassement nu 43 seconden voorsprong op Hirschi en 50 seconden voorsprong op Cattaneo.

🇱🇺 Stage 5 #SkodaTour 🇱🇺



🚴‍♂️Mersch➡️Luxembourg

🚩Official start at 10h35

📏183.7 km

🏁Finish between 14h45 - 15h25



We return to the capital for a final showdown at the @skodatour 🧨 pic.twitter.com/Ae26Opxkj5