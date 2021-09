José De Cauwer over plots overlijden Sorensen: "We praten altijd over morgen, maar wat is morgen?"

Chris Anker Sorensen was als commentator voor de Deense televisie de WK-tijdrit aan het verkennen, toen hij door een bestelwagen in Zeebrugge werd aangereden. De ex-wielerprof overleed aan zijn verwondingen en dat slaat diepe wonden.

Sorensen was amper 37 jaar oud en dat beroerde ook de zielen in de studio van Vive le Vélo op zaterdagavond.

Plannen

"We spreken altijd over morgen, maar wat is morgen. Iedereen moet nog ergens naartoe, morgen gaan we zaken doen, volgende week hebben we plannen, ... Ja", aldus José De Cauwer.

"Het geeft nog maar eens de relativiteit van hoe belangrijk sport kan zijn, maar het leven is het leven - met of zonder sport."