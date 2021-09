22-jarige Price-Pejtersen eert overleden Chris Anker Sørensen met wereldtitel: "Hij is een legende"

Een emotionele wereldtitel in Brugge. Johan Price-Pejtersen eerde Chris Anker Sørensen, die vlak voor de start van het WK overleed na een verkeersongeval in Zeebrugge, met de wereldtitel tijdrijden bij de beloften. Dit is ook voor hem.

Na de Europese titel nu dus ook de wereldtitel voor Price-Pejtersen, die zijn prestatie deze keer nog een heel stuk beter vond. "Op het EK had ik melkzuur in de benen, ik ging kapot. Deze keer kon ik het goed indelen. Ik had het voordeel om als laatste renner te kunnen starten. Als ik aan het eerste tussenpunt bij de beteren was, kon ik beslissen om mijn snelheid aan te houden of nog te versnellen."

Price-Pejtersen was aan dat tussenpunt inderdaad bij de beteren, maar kon nog ietsje meer geven. "Gelukkig had ik de kracht om er nog een laagje bovenop te doen." Dit moet wel iets teweeg brengen in zijn thuisland, na het drama met Chris Anker Sørensen. "Het was moeilijk voor het Deense kamp", gaf de nieuwe wereldkampioen toe.

WIELERCULTUUR

"Het was belangrijk om hulde te brengen aan de dingen waar hij voor stond", ging Price-Pejtersen verder. "Hij was één van de mensen die de jongeren de weg toonde naar het profbestaan. Hij is een legende." Het Deense wielrennen staat er anno 2021 goed voor, zoveel is duidelijk. "Er is een wielercultuur gekomen in Denemarken. Dit is ook het resultaat van de concurrentie tussen mezelf en Mikkel Bjerg, we maken mekaar beter."