Een (Van) Dijk van een tijdrit: 's werelds beste tijdrijdster komt opnieuw uit Nederland, Reusser pakt zilver

Een dijk van een tijdrit van Ellen van Dijk: de Nederlandse verslaat topfavoriete Reusser en is wereldkampioene geworden in Brugge. De Zwitserse lag nochtans op schema om na haar Europese titel ook het WK tijdrijden te winnen, maar Van Dijk had een superdag.

Ellen van Dijk, die in Trento Europees kampioen op de weg werd maar in het tijdrijden vrede moest nemen met plek 2, wilde in Vlaanderen de tijdrittitel en zette een kanontijd neer. Met 36'05"28 was ze liefst twee minuten sneller dan haar landgenote Markus, die tot dan de besttijd had.

Voor België namen Sara Van de Vel en Julie Van De Velde deel aan het WK tijdrijden. Van De Velde was de beste Belgische in eigen land en kon zich voorlopig in de top tien nestelen, weliswaar in de wetenschap dat er nog heel wat grote kanonnen moesten aankomen.

1 EN 3 VOOR NEDERLAND

Europees tijdritkampioene Reusser kon zich optrekken aan haar tussentijden, want ze was aan de tussenpunten enkele seconden sneller dan Van Dijk. Die had echter een schitterend tweede deel van de tijdrit gereden, want aan de aankomst moest Reusser tien seconden op haar toegeven. De nummers 1 en 2 van op het EK draaiden de rollen dus om op het WK. Annemiek van Vleuten reed naar brons.