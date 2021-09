OFFICIEEL: INEOS Grenadiers versterkt zich met Amerikaans toptalent

INEOS Grenadiers heeft een nieuwe renner binnengehaald voor volgend seizoen. De Britse wielerformatie heeft zich namelijk versterkt met Magnus Sheffield, een jonge Amerikaan die in het verleden al heel wat indruk kon maken bij de junioren.

Magnus Sheffield heeft bij de junioren al bewezen dat hij een sterke renner is. Zo werd hij op het WK voor junioren in 2019 derde nadat hij ervoor al knap werk had verricht voor zijn kopman Quinn Simmons (die uiteindelijk ook won).

Nu volgt er dus een belangrijke nieuwe stap in de carrière van Sheffield, want hij gaat bij Team INEOS Grenadiers aan de slag. Hij zal vanaf januari 2022 bij de Britse wielerformatie te zien zijn als een neo prof.