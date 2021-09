Jordi Meeus hoopt volgende week zijn slag te slaan nadat Philipsen hem klopte in Denain

In de GP Denain werd Jordi Meeus tweede na Jasper Philipsen. Volgende week wil hij zijn slag slaan.

Volgende week woensdag komt Jordi Meeus aan de start van de Eurométropole Tour. Na een tweede plaats in Denain en een derde stek in de Gooikse Pijl wil hij daar eindelijk de bloemen pakken.

"Philipsen kwam in de laatste twintig meter nog net over mij, anders had ik deze GP Denain op mijn naam kunnen schrijven. Ik had eigenlijk wel verwacht dat het tot een massasprint zou komen. Uit die omvangrijke kopgroep bleven immers altijd maar renners terugvallen”, zei Meeus achteraf.

De omstandigheden waren niet ideaal. Op amper 500 meter van de finish werden de vluchters gegrepen. "Ik had Rüdiger Selig nog als enige over om de leadout te doen. Het was ook de kunst om niet te vroeg aan te gaan met de wind op kop. Achteraf bekeken, had ik misschien iets langer kunnen wachten, maar ik vreesde ingesloten te geraken.”

“Ik ben met die tweede plaats best tevreden. Zeker als je dat wordt na Philipsen. Ik gun hem die zege. Zelf ben ik conditioneel in orde. Zondag 3e, dinsdag 2e. Ik hoop dat het in de Eurométropole Tour nog een plaats beter is."