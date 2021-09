Kasper Asgreen kwam twee seconden tekort voor het podium na de WK-tijdrit: "Volgende week probeer ik het opnieuw"

Wie ook een goede indruk maakte in de WK-tijdrit, was Kasper Asgreen. De Deen van Deceuninck-Quick-Step kon lang aanspraak maken op het podium, maar kwam op het einde uiteindelijk toch twee seconden tekort. Asgreen eindigde op de vierde plaats.

Op Twitter laat Asgreen echter zien dat hij niet enorm teleurgesteld is. Zo denkt hij namelijk al aan de volgende wedstrijden. "Gaf gisteren alles, maar kwam 2 seconden te kort! Zal het volgende week opnieuw proberen", aldus Asgreen.

Gave everything yesterday but came 2sec short! Will try again next week 😎🌈🤘🏻

📸 @billy_lebelge pic.twitter.com/G8ylXDSeiA