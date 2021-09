Het wegseizoen zit erop voor Quinten Hermans: "Ik heb zeer veel opgestoken"

Wie dit seizoen niet meer in het peloton op de weg te zien zal zijn, is Quinten Hermans. Onze landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert gaat zich namelijk opnieuw concentreren op het veldrijden.

Geen koersen op de weg meer voor Quinten Hermans dit seizoen. Komend weekend gaat onze landgenoot namelijk opnieuw rondjes in het veld rijden. Hermans blikt bij Sporza tevreden terug over zijn eerste seizoen in de WorldTour.

"Ik heb zeer veel opgestoken. Ik kan in finales van wedstrijden op het hoogste niveau meespelen en ik heb ook op tactisch vlak veel geleerd. Ik rij komend weekend mijn eerste rondjes in het veld met grote tevredenheid over mijn prestaties op de weg", aldus Hermans.