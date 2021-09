OFFICIEEL: Team DSM haalt drie nieuwe renners binnen voor opleidingsploeg

De opleidingsploeg van Team DSM is druk in de weer met het aantrekken van nieuwe renners. Zo werden maandag maar liefst drie nieuwe renners voorgesteld. Met Joris Reinderink is daar een Nederlander bij.

Drie nieuwe renners voor de opleidingsploeg van Team DSM. De ploeg heeft namelijk de Duitser Moritz Kärsten, de Brit Max Poole en de Nederlander Joris Reinderink binnengehaald voor volgend seizoen.

Moritz Kärsten en Joris Reinderink zullen tot 2023 voor de opleidingsploeg rijden, terwijl Poole tot eind volgend seizoen bij de opleidingsploeg aan de slag gaat. Daarna zal Poole al minstens twee jaar voor de WorldTour-ploeg van Team DSM uitkomen.

