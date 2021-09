Patrick Lefevere krijgt een koekje van eigen deeg: "Eigenlijk ben ik heel blij"

Patrick Lefevere was duidelijk dat er bij Deceuninck-QuickStep geen vrouwenploeg in competitie zal komen, maar kreeg ook een koekje van eigen deeg over zijn uitspraak.

Lefevere wond er geen doekjes om in de Sportcast van HLN toen hem gevraagd werd of er bij Deceuninck-QuickStep geen vrouwenploeg zou komen. “Met alle respect, maar ik ben ook het OCMW niet, hé”, repliceerde Lefevere. Die uitspraak ging al snel de wereld rond en bereikte ook de 33-jarige Britse wielrenster Lizzie Deignan die één van de kandidaten voor de wereldtitel is. “Alles wat hij zegt, neem ik met een flinke dosis korrel zout”, zei ze bij cyclingweekly.com. “Dus nee, ik ben niet echt teleurgesteld in zijn commentaren over het vrouwenwielrennen. Eigenlijk ben ik zelfs blij dat hij er geen interesse in heeft. Wij hebben immers ook geen interesse in hem.”