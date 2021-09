Iserbyt tevreden na drie op drie in Bredene: "Mijn tactiek is gelukt"

Eli Iserbyt heeft op de Ethias Cross in Bredene zijn derde overwinning in evenveel crossen behaald.

Iserbyt ging in de aanval toen zijn ploegmaat Vanthourenhout bijgehaald werd door de achtervolgers. Zijn voorsprong bedroeg nooit veel meer dan een handvol seconden.

“Dit was absoluut de moeilijkste. Ik moest rap rijden en Quinten Hermans was misschien wel de sterkste in de wedstrijd. Ik weet dat Quinten meer power kan trappen dan ik. Chapeau voor hem, aangezien hij de koers heeft gemaakt en het spannend bleef”, zegt Iserbyt.

Zijn tactiek heeft uiteindelijk gewerkt. “Ik ging temporiseren om weer lucht in de benen te krijgen. Ik wilde ze even laten komen en in mijn hoofd had ik wel een scenario om dan weer te versnellen en tijd te winnen. Het was een beetje gokken, maar ik ben blij dat mijn tactiek is gelukt.”