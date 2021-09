Johan Museeuw begrijpt mogelijke frustraties bij Evenepoel en Stuyven

Met zijn allen voor Wout van Aert, dat is het motto voor morgen op het WK wielrennen. Al zou het wel eens een andere Belg kunnen worden...

Het plan is Wout van Aert aan de regenboogtrui helpen, maar bij Remco Evenepoel en Jasper Stuyven kietelt het evenveel om die hoofdprijs te pakken.

“We kennen het grote verschil tussen winst en verlies. Na je carrière besef je dat nog méér. Remco weet dat ook. En hij niet alleen. Er zijn er nóg die al wereldkampioen zijn geworden bij de jeugd. En sinds dit jaar ervaring hebben met het winnen van een Monument", zegt Johan Museeuw bij HLN.

Evenepoel en Stuyven zullen een wereldtitel niet zomaar laten schieten, als ze de kans krijgen. "Het is menselijk. Tuurlijk ga je met z'n allen voor dat ene doel, je hebt je woord gegeven. Maar we weten allemaal dat er in de finale zo'n moment kan komen van... Remco of Jasper zit mee in een kopgroepje. Wat dan? Gaan de Belgen dat gat dichten?”