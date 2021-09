WK veldrijden komt in 2027 opnieuw naar ons land! Stad in West-Vlaanderen mag het wereldkampioenschap organiseren

Vrijdag raakte het nieuws bekend dat het WK veldrijden in 2026 in Hulst in Nederland zal plaatsvinden, maar nu is het ook bekend waar het WK in 2027 georganiseerd zal worden. Zo is er gekozen voor Oostende.

Mensen die graag naar het WK veldrijden gaan kijken, hebben geluk in 2026 en 2027. Zo zijn het namelijk twee makkelijke verplaatsingen voor de Belgische fans. In 2026 wordt het WK in Nederland in Hulst georganiseerd. Maar volgens Wielerflits zal het wereldkampioenschap in 2027 zelfs in ons eigen land plaatsvinden. Zo zou er opnieuw voor Oostende gekozen worden, de stad waar ook het voorbije jaar het WK plaats vond. Toen gingen de overwinningen naar Mathieu van der Poel en Lucinda Brand.