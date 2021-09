Zoe Bäckstedt geeft duiding bij aparte sprint op WK en blijft even in België: "Begin aan veldritseizoen in Meulebeke"

Zoe Bäckstedt is van alle markten thuis. De piste en het veld heeft ze prima onder de knie. Het WK op de weg in België heeft ze nu ook op haar naam geschreven: Bäckstedt was de beste bij de meisjes junioren. Ze haalde de titel binnen na toch wel een bijzondere sprint.

Aan aanvalslust geen gebrek bij Bäckstedt, dat was duidelijk tijdens de koers. "Ik probeerde een gat te maken en dan zou ik wel zien wat er gebeurde. Ik wist sterk genoeg om solo te gaan. Ik ben goed in het tijdrijden, als ik in de zone geraak, kan ik zo hard gaan als ik wil. Ik kon echter niet van Kaia Schmid afgeraken. Het was wat vervelend, maar we hebben goed samengewerkt."

Opvallend in de slotkilometer: Bäckstedt zat in de laatste bochten op kop, terwijl ze voordien in bochten net meters moest toegeven. "Ik had de hele koers het gevoel dat ik een trage leegloper had. Op een gegeven moment vond ik mijn band een beetje plat. Ik weet uit het veldrijden dat ik op een band kan rijden waar nog een beetje lucht in zit. Ik wist dat ik mijn snelheid kon ontwikkelen als ik als eerste in de laatste bocht ging."

VEEL GELEERD OP DE PISTE

De manier waarop Bäckstedt Schmid richting de barrières dwong en haar dan opving: het was als een sprint op de piste. "Ik weet hoe ik het moet doen, ik heb veel geleerd van sprints op de piste. Ik weet dat het wel goed komt als je je focust op de andere renster, er op vertrouwt dat je in de goede richting gaat en je bewust bent van de omgeving."

© photonews

Dat bleek ook: Bäckstedt klopte Schmid op de meet. "Ik hield haar steeds in de gaten en wanneer zij aanging, ging ik ook. Het draaide goed uit." Tot vreugde van de hele familie. "Mijn zus en mijn moeder zijn hier, mijn vader geeft thuis commentaar op Eurosport. Blijkbaar was hij de hele tijd aan het wenen toen ik over de streep kwam. Ikzelf heb ook nog nooit zo gehuild na een koers."

FOCUS VERHUIST NAAR HET VELD

Mooie emoties die de 17-jarige renster hier beleeft in België. Sowieso heeft ze wel een band met ons land. "Ik rijd voor Acro-Tormans. Binnenkort begin ik mijn veldritseizoen in Meulebeke. Er waren heel veel Belgische fans langs de kant van het parcours die me steunen. Ik blijf nu een tijdje in België voor het veldrijden, ga dan naar Zweden om mijn familie te zien en keer dan terug voor de Wereldbekers en het EK in het veldrijden."