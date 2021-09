In Frankrijk omgekeerde rollen als op het WK: Jasper Philipsen zorgt met vierde zege op rij voor Belgisch lichtpuntje

Op het WK moesten de Belgen hun wonden likken, in Frankrijk was het omgekeerd: Jasper Philipsen was de snelste in Parijs-Chauny. Met Alaphilippe won dus wel een Fransman op Belgische bodem op deze 26ste september, maar er won ook een Belg op Franse bodem.

Na zijn overwinningen in het Kampioenschap van Vlaanderen, Eschborn-Frankfurt en de GP Denain trok Jasper Philipsen met veel vertrouwen naar Parijs-Chauny. De missie van zijn ploeg Alpecin-Fenix was dan ook duidelijk: het laten uitdraaien op een massasprint. Daar slaagde het ook in: na 205 kilometer kon er gesprint worden voor de overwinning. Er deden wel nog enkele andere rappe mannen mee in de Franse eendagskoers, maar hen kon Philipsen wel de baas. Onze landgenoot klopte op de meet Andrea Pasqualon van Intermarché-Wanty-Gobert en Dainese van DSM. NUMMERS 1 EN 2 UIT BELGISCHE PLOEGEN De nummers 1 en 2 kwamen dus uit een Belgische ploeg. Voor Philipsen smaakt deze zege zeker zoet, want het is een bevestiging van zijn topvorm. De vier laatste koersen waar Philipsen aan de start verscheen, daar ging hij ook met de overwinning naar huis.

Lees ook... Philipsen en Van Avermaet moeten niet naar WK kijken en strijden voor overwinning in Frankrijk