🎥 Straffe beelden: Mathieu van der Poel gooit bidon bijna in vuilnisbak die enkele meters verder staat

Ondanks de problemen aan zijn rug, maakte Mathieu van der Poel een goede indruk op het WK. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest uiteindelijk tevreden zijn met de achtste plaats.

Tijdens de wegrit maakte Mathieu van der Poel bijna ook op een andere manier veel indruk. Zo gooide hij zijn bidon weg, maar het drankflesje was bijna in een vuilnisbak beland die enkele meters verder stond. Bekijk hieronder de beelden via NOS Sport.