INEOS Grenadiers rekent op Kwiatkowski en Rowe in de Eurométropole Tour

In België en Frankrijk vindt woensdag de Eurométropole Tour plaats. Bij INEOS Grenadiers hopen ze op een goed resultaat in deze eendagswedstrijd, want ze rekenen onder meer op de Pool Kwiatkowski.

Daarnaast wordt het ook voor Owain Doull een speciale wedstrijd, want het zou wel eens zijn allerlaatste koers in het shirt van INEOS Grenadiers kunnen zijn. Verder zitten ook Rowe, Basso, Golas en Wurf van de partij.

