Michel Wuyts ontgoocheld na het WK: "De Belgen hadden geen plan B"

De ontgoocheling was groot bij de Belgen na het WK en dat was ook het geval bij commentator Michel Wuyts.

Alaphilippe strafte de Belgische ploeg genadeloos af en verlengde zijn wereldtitel. Toen ook Jasper Stuyven nog naast het podium greep was er zelfs geen troostprijs voor de Belgen.

"Het is misgelopen door het rotvaste geloof in 1 kopman, die vandaag uiteindelijk een mindere dag had. De Belgen hadden geen plan B", liet Wuyts horen bij Sporza.

Ook de move die Evenepoel moest maken begrijpt Wuyts niet goed. "Er is optimaal gebruik gemaakt van Evenepoel, maar ik zou niet op 160 kilometer van de streep al met hem op avontuur zijn gegaan. Ze hadden hem beter gespaard voor een latere fase."

Al zag hij Evenepoel ook niet winnen. "Maar daartegenover blijft de vraag: heeft Evenepoel dat puntvermogen om explosief weg te snellen zoals Alaphilippe dat kan? Dan is mijn antwoord: neen."