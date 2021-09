Roglic had het ontzettend moeilijk op parcours van WK wielrennen

Primoz Roglic was in de verste verten niet te bespeuren in de finale van de wegrit op het WK. Hij werd 48ste.

Roglic schrok nogal van de omstandigheden. “Het ging echt heel hard hier, het is ook totaal anders koersen dan in de Vuelta. Het leek wel een criterium van één dag”, zei Roglic op Eurosport. De Sloveen had nog nooit op kasseien gereden. “Ik moet nog veel leren op zo'n parcours als hier, maar ik zeg altijd: 'Als je er niet bent, maak je helemaal geen kans.'” Een WK winnen is echt wel iets waar hij in de toekomst zijn zinnen op wil zetten. “Dan zal het echter wel op een ander parcours moeten zijn.”