Christophe Laporte was bang om bij Wout van Aert te rijden: "Wou hem eerst ontmoeten"

Jumbo-Visma heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Christophe Laporte, al heeft die toch wat getwijfeld om die stap te zetten.

Laporte moet zijn rol als kopman voor een groot stuk loslaten na zijn overstap richting de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. “In het begin was ik een beetje bang om naar Jumbo-Visma te gaan”, vertelt de Fransman aan La Provence.

Zeker omdat hij bij Wout van Aert in de ploeg zit. “Hij heeft dezelfde kwaliteiten als ik, maar is veel sterker. Dat zou deuren voor me kunnen sluiten, maar ik denk dat het een positief iets is.”

Laporta had al een gesprek met Van Aert. “Ik ga ook naar Jumbo-Visma voor hem. Ik wilde hem benaderen om te kijken hoe hij mentaal is. Hij komt op me over als een nuchter en aardig persoon. Een renner als hem geeft het hele team vertrouwen.”