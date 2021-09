Oplossing gevonden voor beide klassiekers: Parijs-Roubaix vindt in 2022 na de Amstel Gold Race plaats

Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race dreigden in 2022 in elkaars vaarwater te komen. Een oplossing is nu gevonden voor beide wedstrijden: de Amstel Gold Race werd bereid gevonden om van datum te ruilen en eerst te komen op de kalender.

De eerstvolgende editie van Parijs-Roubaix is voor komende zondag. Dan zal er eindelijk een opvolger gevonden worden voor Philippe Gilbert, die de Helleklassieker in 2019 won in het shirt van Deceuninck-Quick.Step. Vorig jaar werd Parijs-Roubaix afgelast, dit jaar verschoven naar het najaar. En ook in 2022 had het vinden van een datum heel wat voeten in de aarde.

Aanvankelijk stond Parijs-Roubaix gepland op 10 april 2022 en de Amstel Gold Race op 17 april 2022. Door de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen dat jaar leek het organisatorisch echter een onmogelijke opgave te worden om Parijs-Roubaix op 10 april te laten doorgaan. Een optie was om een week op te schuiven, maar dan zou het dezelfde dag doorgaan als de Amstel Gold Race.

⚠En raison du 1er tour de l’élection présidentielle française et suite à un accord entre les organisateurs, #ParisRoubaix se déroulera Dimanche 17 avril et l’@Amstelgoldrace Dimanche 10 avril 2022. âš



➡ Plus d'infos : https://t.co/vlB3lpohAc pic.twitter.com/YnrSudXggr — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) September 29, 2021

Dan zouden renners tot een keuze gedwongen worden en zouden beide wedstrijden aan aandacht verliezen. Dat scenario zal dus vermeden kunnen worden: het is de Amstel Gold Race die reeds op 10 april gereden zal worden. Een week later gaat dan Parijs-Roubaix door.