Alejandro Valverde slaat knappe dubbelslag in Ronde van Sicilië (maar komt na de aankomst wel ten val)

In de rit naar Caronia konden de klimmers zich voor het eerst tonen in Sicilië. Voor Alejandro Valverde was het een rit op zijn maat. Movistar werkte dan ook voor hem, Valverde haalde de ritzege binnen en werd zo ook de nieuwe leider. Bizar genoeg viel hij nog na het passeren van de streep.

Molano was in de eerste twee ritten aan het feest, maar in de etappe naar Caronia kwam er wel meer bij kijken dan enkel sprinten. Op het heuvelachtigere parcours moest Molano er af: de Spanjaard geraakten met een groep acht minuten achter. De renners die wel mee met het eerste peloton waren, richtten zich op de slotklim in de laatste 3,5 kilometer. Met Bardet, Nibali en Valverde positioneerden grote namen zich op de eerste rijen. Onder de rode vod was er nog een kleine twintig man bijeen. DUEL VALVERDE - COVI Het draaide dus uit op een sprint van een beperkte groep, met allemaal klimmerstypes. Movistar trok de kaart Valverde. Wanneer die zich op gang trok, kon enkel Covi in zijn wiel blijven. Daar nog uitkomen zat er niet meer in: Valverde maakte het mooi af en slaat een dubbelslag! Na de finish kwam Valverde zowaar nog ten val, toen hij achterom keek naar een andere renner. Hopelijk zonder erg.