Kan Wout van Aert Parijs-Roubaix winnen? "Op training had ik in ieder geval overschot"

Geen mooiere manier om het mislukte WK door te spoelen dan de eerstvolgende koers winnen. Al is dat wel Parijs-Roubaix.

De benen zaten afgelopen zondag in Leuven niet mee, maar mentaal heeft hij het WK al volledig achter zich gelaten. Moet ook, al je verder wil.

Kan Wout van Aert dan nog schitteren in Parijs-Roubaix? “Alleen al daarom wordt Roubaix interessant. Was het WK eenmalig, of ben ik over mijn toppunt heen? Op de training had ik vandaag in ieder geval overschot. Maar dan kom ik ook geen Alaphilippes tegen.”

Want ook de tegenstand heeft zijn zinnen op deze koers gezet. “Van der Poel, Stybar en zeker ook Van Baarle. En natuurlijk al de mannen van QuickStep. Die zijn op de kasseien altijd favoriet.”