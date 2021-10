Pauwels Sauzen-Bingoal opnieuw aan het feest: Michael Vanthourenhout de sterkste in de cross van Meulebeke

Vandaag stond de Ethias Cross in Meulebeke op het programma. Daarin was Michael Vanthourenhout de sterkste. Opnieuw een zege dus voor Pauwels Sauzen-Bingoal, want het is al de vierde overwinning van de ploeg dit seizoen.

Het werd een spannende cross in Meulebeke deze avond. Michael Vanthourenhout was duidelijk de sterkste, maar daarachter werd het wel een spannende strijd voor wie mee op het podium zou staan met onze landgenoot. De overwinning was dus overduidelijk voor een zeer sterke Michael Vanthourenhout en de tweede plaats was uiteindelijk voor Laurens Sweeck, ploegmaat van Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Bingoal. De derde plaats was voor Toon Aerts.