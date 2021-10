Brand liet Parijs-Roubaix niet zomaar links liggen: wereldkampioene meteen de beste in Superprestige in Gieten

De Superprestige is ingezet en in Gieten was Lucinda Brand meteen de beste. Parijs-Roubaix had ze links laten liggen om in Gieten aan de start te kunnen komen: veldrijdster pur sang. De wereldkampioene zette daar haar regenboogtrui in de verf.

Het was nochtans Denise Betsema die uitpakte met zo'n blitzstart waarvoor ze gekend staat. De vraag was: kan iemand haar nog terughalen? Brand mag je echter nooit afschrijven en die ging ook enorm tekeer in de achtervolging.

TIENTAL SECONDEN VERSCHIL

Met succes, want Brand ging weer naar Betsema toe en had dan ook het mentale voordeel. Finaal komt het er wel op aan of je fysiek het verschil kunt maken of niet, terwijl je door het slijk klieft. Dat kon Brand zeer zeker: aan de finish had ze een tiental seconden over op een ontgoochelde Betsema.

Lucinda Brand is dus ook de eerste leidster in de Superprestige, Gieten is de eerste manche in dat klassement. Het podium kleurde zoals verwacht volledig Nederlands: Annemarie Worst reed naar de derde plaats.