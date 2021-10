Het werd een heroïsche Parijs-Roubaix, maar was het wel verantwoord? "Het was kantje boord"

Parijs-Roubaix van afgelopen zondag zal ingaan als één van de meest spectaculaire edities van de voorbije jaren. Het slechte weer zorgde namelijk voor heroïsche taferelen in het Franse wielermonument.

Voor Michel Wuyts was het zijn laatste Parijs-Roubaix als wielercommentator, maar hij heeft er volop van genoten. Toch vraagt hij zich in een analyse bij Sporza af of het allemaal wel verantwoord was om te doen.

"Het waren helse omstandigheden en de renners probeerden daarop te anticiperen, waardoor heel wat renners al snel kapot zaten. Of dit allemaal verantwoord was? Ik snap de drang naar heroïek, maar het was wel kantje boord. Ik zou na deze wedstrijd wel eens willen kijken naar de ziekenboeg", aldus Wuyts bij Sporza.