Julian Alaphilippe showt zijn nieuwe regenboogtrui woensdag in Italiaanse koers

Wereldkampioen Julian Alaphilippe zal zijn nieuwe regenboogtrui woensdag toen in Milaan-Turijn.

Woensdag rijdt de Fransman zijn eerste koers sinds hij in Leuven opnieuw wereldkampioen geworden is. Dat gebeurt in Milaan-Turijn, een koers over 190 kilometer.

Voor veel renners is dat de voorbereiding op de ronde van Lombardije die zaterdag van start gaat. Dries Devenyns, Pieter Serry, Mauri Vansevenant, Joao Almeida, Fausto Masnada en de Duitse stagiair Jason Osborne zijn de renners voor Deceuninck-QuickStep.

“We houden van deze wedstrijd en kunnen niet wachten om Julian in zijn prachtige regenboogtrui te zien”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Begin deze week presteerden we uitstekend in Bernocchi en we zijn gemotiveerd om ook een goed resultaat te behalen in Milaan-Turijn. Het wordt een belangrijke test voor zaterdag en we kijken ernaar uit.”