Laurens Sweeck past voor ritten in Amerika: "We proberen het al jaren"

Laurens Sweeck zal niet te zien zijn in de veldritten van Fayetteville en Iowa in de Verenigde Staten.

Die twee crossen laat Laurens Sweeck aan hem voorbijgaan. “Omdat we een lang en zwaar seizoen aansnijden en ik de reis naar Amerika als een aanslag op mijn lichaam ervaar”, vertelt Sweeck aan Sporza.

Daar crossen levert geen extraatje op voor de sport. "We proberen het al jaren. De eerste crossen reden we voor de internationalisering van onze sport. Kijk hoever ze nu staan in de Verenigde Staten, veel vooruitgang zie ik niet. En als puntje bij paaltje komt, zijn het nog altijd de renners die moeten investeren in die trip."

De croos lijkt vooral een Belgische aangelegenheid te zijn. "Misschien kan cyclocross wel aan belangstelling winnen in de rest van de wereld, maar niet op deze manier", gaat Laurens Sweeck voort. "Nu komen de middelen allemaal uit Vlaanderen. Als er eens een mondiale sponsor op de proppen komt, zie ik het positiever in. Die kan de internationalisering vooruithelpen. Dan zal het voor ons interessanter worden om de grote plas over te steken."