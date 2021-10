Wat kunnen renners als Tom Van Asbroeck en Edward Theuns in Binche-Chimay-Binche?

Er moet al opnieuw gekoerst worden in ons land. De eendagswedstrijd Binche-Chimay-Binche staat vandaag namelijk op het programma. De wedstrijd kan rekenen op een mooi deelnemersveld.

Zoals de naam van de wedstrijd doet vermoeden, rijden de renner van Binche naar Chimay en terug. Het is een parcours van bijna 200 kilometer en vlak is het bijna nooit in deze Waalse wedstrijd, want het gaat de hele tijd op en af.

Toch zal er vooral naar de sprinters gekeken worden. Zo lijken renners als Mark Cavendish, Danny Van Poppel en Fabio Jakobsen favoriet voor deze wedstrijd. Toch zullen we met Sep Vanmarcke, Edward Theuns en Tom Van Asbroeck, de winnaar van de laatste editie twee jaar geleden, ook enkele landgenoten in de gaten moeten houden.