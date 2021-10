📷 Nieuwe fiets voor Julian Alaphilippe: Fransman krijgt fiets met heerlijke details na zijn nieuwe zege op het WK

Bij Deceuninck-Quick-Step zijn ze uiteraard zeer tevreden dat ze de wereldkampioen in hun rangen hebben. Zo zal Alaphilippe vanaf nu ook met een nieuwe fiets te zien zijn, want zijn wereldtitel is er in verwerkt. Bekijk hieronder het schitterende exemplaar:

.@alafpolak1’s Rainbow Stripes may be the same, but his S-Works Tarmac SL7 has a whole new World Championship look and we love it 😍#tarmacsl7 #iamspecialized pic.twitter.com/l9cKCRhXxc