Goed slotakkoord levert De Ketele geen medaille op op EK, Degrendele in achtste finales uitgeschakeld in sprint

Met Kenny De Ketele en Nicky Degrendele kwamen op de tweede dag van het EK baanwielrennen onder meer twee gevestigde Belgische namen in actie op vlak van het pistewerk. De Ketele deed mee aan de puntenkoers, Degrendele aan het sprinttoernooi. Geen van hen haalde een medaille.

De Ketele won zijn reeks waardoor hij zich plaatste voor de finale, waarin 160 rondjes zouden gereden worden. Het was al een teken aan de wand toen zes renners al snel een winstronde namen en De Ketele daar niet bij was. Later in de wedstrijd pakte De Ketele wel een winstronde, maar met een voorlopige negende plek bleef hij nog ver weg van de medailles.

In de slotfase kwam De Ketele wel goed voor de dag. In de eindsprint sprokkelde hij nog 6 punten, waarmee hij zijn aantal op 39 eenheden bracht. Onze landgenoot schoof hierdoor op naar de zevende plaats: het was dus niet voldoende om een medaille te pakken. De Fransman Benjamin Thomas heerste in de puntenkoers en werd Europees kampioen.

© photonews

Eerder op de dag was Nicky Degrendele al uitgespeeld in het sprinttoernooi. In de kwalificatie reed ze de twaalfde tijd, dat as dus wel genoeg om door te gaan naar de achtste finales. Daarin volgde een duel tegen de Britse Sophie Capewell. Degrendele kon haar wel bedreigen, maar reed uiteindelijk 0"031 trager dan Capewell. Een kwartfinale was Degrendele dus niet gegund.