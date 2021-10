Merckx noemt tactiek van Belgen op WK totale flop maar denkt dat het zaterdag wel de dag van Evenepoel kan worden

Eddy Merckx heeft zich nog eens uitgesproken over de koers. Ook Remco Evenepoel kwam opnieuw aan bod, de renner die niet opgezet was met verklaringen van Merckx in aanloop naar het WK. 'De Kannibaal' is overigens streng van de door de Belgen gehanteerde tactiek op dat WK.

La Gazzetto dello Sport liet Merckx ruimschoots aan het woord. Over het WK, over Parijs-Roubaix en over de Ronde van Lombardije die voor de deur staat. Eerst ging het over het WK: hoe kon het dat de Belgen daar geklopt werden? "Door een slechte tactiek. Evenepoel viel zonder reden van ver aan, de ploeg viel uit mekaar en op het beslissende moment was er niemand meer over. Een totale flop."

Kopman Van Aert was daar niet goed genoeg en dat herhaalde zich een week later in Parijs-Roubaix. Colbrelli en Vermeersch waren de nummers 1 en 2 op de piste in Roubaix. "Colbrelli ging aan op het ideale momenten. Vermeersch is een interessante jongen, over hem gaan we het nog hebben in de toekomst."

MERCKX NOEMT DRIE NAMEN VOOR LOMBARDIJE

Nog één Monument moet gereden worden dit jaar: de Ronde van Lombardije. Wie zijn de grote kanshebbers? "Mijn favoriet is in eerste instantie Poga─Źar. Hou Nibali ook maar in de gaten, ook al is hij 36. Al zou het ook wel eens de dag van Remco Evenepoel kunnen worden."