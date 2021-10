Pogačar kijkt Ronde van Lombardije optimistisch tegemoet na nieuwe ereplaats: "Denk dat ik in goede vorm ben"

Tadej Pogačar is in principe één van de kanshebbers voor de Ronde van Lombardije en het geloof groeit ook bij de Sloveen zelf. Na de Tour was de goede conditie even weg. Met een derde en een vierde plaats in twee Italiaanse koersen bewijst Pogačar dat die stilaan terug is.

Op het klimparcours van Milaan-Turijn reed Pogačar naar een vierde plek. "Ik ben blij met deze prestatie en ik denk dat ik in goede vorm ben voor de Ronde van Lombardije. We deden het als ploeg ook goed doorheen de koers. We zaten waar we moesten zitten." De koers werd beslist op de slotbeklimming. Pogačar toonde zich daar bij de vier beste klimmers, maar moest Yates en Roglič wel laten gaan. "Ik miste dat kleine beetje op de laatste beklimming. Ik denk dat dat normaal is, gezien mijn inspanningen in de Tre Valli Varesine." TWEE RECUPERATIEDAGEN De kopman van UAE is er zeker van dat hij zijn kansen voluit zal kunnen verdedigen in Lombardije. "Ik kan met optimisme naar zaterdag kijken. Ik heb nu twee dagen om te recupereren en ga dan alles geven op de wegen van de Ronde van Lombardije."