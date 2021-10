Hoe Vermeersch ineens weer superbenen kreeg en nog (te?) veel op kop reed: "Kan niet verklaren hoe dat komt"

De knalprestatie van Florian Vermeersch in Parijs-Roubaix is iets om bij stil te staan. Zelfs op kop rijden diep in de finale was hem niet te veel, terwijl hij toch op pad was met klinkende namen als Van der Poel en Colbrelli. Ongetwijfeld zat de terugkeer van zijn superbenen daar voor iets tussen.

In Extra Time Koers kaartte Dirk De Wolf het vele op kop rijden van Vermeersch aan. "Hij reed iets te veel op kop op het laatste", is De Wolf van mening. "Je zit ten slotte vooruit met heel goede renners. Je zit eerst vooruit met Moscon. En dan met Colbrelli, de man die de meeste koersen gewonnen heeft de laatste tijd, en met Van der Poel. Toch zit hij zoveel op kop."

Het deed De Wolf nadenken over wat er zich in het hoofd van Vermeersch afspeelde. Ik vroeg mij af: "Is hij tevreden met de derde plaats? De rest komt niet meer terug, hoor."" Wel ook veel respect bij De Wolf voor de prestatie van Vermeersch, al is diens tweede plek geen garantie op een overwinning in de toekomst. "Tweede is heel mooi, hé, maar..."

Na Mons-en-Pévèle kwam ik er weer door

Vermeersch vond niet meteen dat hij te veel kopwerk deed, maar voelde zich in de finale gewoon super. "Ik moest lossen bij Moscon, toen had ik even een heel zwaar moment. Na Mons-en-Pévèle kwam ik er ineens weer door en kreeg ik opnieuw supergoeie benen. Ik kan ook niet verklaren hoe dat komt."

Het is in elk geval geen toeval dat Vermeersch in Parijs-Roubaix het beste in zich naar boven haalde. "Ik heb drie keer verkend en alle kasseistroken gedaan, ik heb mee met de ploeg de testing van het materiaal gedaan. Ik was wel goed voorbereid."